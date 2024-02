Il summit in Prefettura | Mai data indicazione di reprimere il corteo pro Palestina in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un comitato che ha preceduto la manifestazione di sabato pomeriggio per la giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco ine Ucraina, a due anni da quel 24 febbraio 2022. Tra gli organizzatori varie sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, ma anche la galassia dell’associazionismo con in prima fila Arci, Acli, La casa della donna, Legambiente, Caritas, Economia Disarmata e Un ponte per. All’incontro al palazzo del governo a Pisa hanno partecipato i vertici Cgil, Cisl e Uil, il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri e della finanza e il sindaco di Pisa. Un comitato nel quale le organizzazioni sindacali "hanno chiesto chiarimenti in merito ai gravissimi fatti accaduti venerdì, durante la manifestazione degli studenti". Questo il messaggio uscito secondo la loro ricostruzione. "Il prefetto Maria Luisa D’Alessandro ha affermato che non ...