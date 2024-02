Il signore degli anelli | laTrilogia cinematografica + Extended 4K Ultra HD è in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Supotete trovare la Trilogia(4KHD) de Ilin offerta. La voce de Il, nel corso del tempo, è riuscita molto facilmente a superare l'enorme successo riscosso dall'originale versione cartacea scritta e costruita dal genio di J.R.R. Tolkien, per poi approdare ed affermarsi pure in altri media che ne hanno ulteriormente massimizzato e massificato le possibilità espressive, in termini di rapporto col grande pubblico mondiale, anche di stampo generalista. È questo il caso del lavoro realizzato al cinema da Peter Jackson che, con le sue due trilogie ha cercato di dare forma e fruizione differente a uno dei lavori letterari più famosi, citati e ...