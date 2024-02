Il Sassuolo vuole proprio retrocedere | s’è fatto dire no da Gattuso | e ora cerca Grosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilora è nelle mani di Emiliano Bigica. Non sarà la nouvelle vague di Dionisi a condurlo in Serie B. Intanto, da 17esimo in classifica, resta alla ridi un allenatore, considerando Bigica un interim. Ma il club è coerente, e quindi è alla ridel nome adatto a proseguire il suo percorso nel masochismo. Hato immediatamente Gennaro, fresco di esonero dal Marsiglia. E ora secondo Gianluca Di Marzio la società è in trattativa con Fabio. Giustamente anche in Francia riprendono la notizia non senza stupore. Un accordo ancora non c’è, perchévorrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo, mentre ilgli propone un anno e mezzo. E poipreferirebbe arrivare a giugno, per iniziare ...

