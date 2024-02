Il Rugby Benevento vince | il Perugia perde due volte | offese razziste ai sanniti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sfida salvezza parla sannita. L’IVPCsi è tirato fuori dalle sabbie mobili dell’ultima piazza in classifica battendo ilin un match che non verrà ricordato solo per il risultato del campo. Il 29-14 finale è figlio di una buona prestazione della compagine allenata da Chicco Fusco. Biancocelesti sempre avanti e in controllo con le mete di Ciampa e Palomba nel primo tempo e ancora dell’apertura sannita e di capitan Tretola nella ripresa. Partita rovinata soprattutto dagli atteggiamenti di alcuni giocatori in campo e dalla dirigenza perugina, protagonista digratuite ai giocatori di casa e non solo. “E’ inaccettabile nel 2024 che dei dirigenti si possano prendere il lusso di offendere un popolo con frasi discriminatorie. I protagonisti devono solo ...

