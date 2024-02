Il principe Harry dovrà rinunciare ai titoli reali per diventare cittadino statunitense?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nell’ultima intervista rilasciata a Good Morning America, ilha ammesso di aver “considerato” diamericano. Ciò ha stimolato speculazioni su cosa comporterebbe per i suoi. Attualmente, infatti, il duca di Sussex è ancora uninglese a tutti gli effetti. Mantiene anche inalterata la sua posizione nella linea di successione al trono britannico. Potrebbe davveroamericano? Mentre si trovava in Canada per partecipare ad un evento legato agli Invictus Games, ilha rilasciato un’intervista a Will Reeve di Good Morning America. Il duca di Sussex ha affermato: “La cittadinanza americana è un pensiero che mi ha ...