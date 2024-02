Il poliamore è la nuova tendenza tra i giovani | negli Usa arriva il primo reality per trovare un partner in più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli amori di nascosto, quelli al buio delle camere dei motel con l’ansia di essere scoperti dai, oppure nei ristorantini di campagna lontano da sguardi indiscreti, sono retaggi del passato. Pranziamo tutti insieme: io, tu, lei, lui, loro. E andiamo d’accordo come amici senza gelosia, possesso, frustrazione. Oggi la relazione fuori dalla coppia si comincia a vivere alla luce del sole. Anzi, non c’è più la coppia e non ci sono, perciò, amanti da nascondere. Si chiamaed è una relazione sentimentale e sessuale fra soggetti coinvolti anche a lungo termine con piùe in totale trasparenza. Il concetto, apparentemente sdoganato dal nuovoshow televisivo americano “Couple to throuple” (letteralmente “da coppia a tripla”) non è una novità. E’ la prima volta, però, che sbarca sul piccolo schermo ...