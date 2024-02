Il petrolio apre in calo a New York a 76 | 41 dollari

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilchiude ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,10% a 76,41al barile.

Avvio di giornata in rialzo per il petrolio : il wti guadagna lo 0,45% a 74,19 dollari al barile. Il brent è a 79,58 dollari (+0,47%). (quotidiano)

Avvio di giornata in rialzo per il petrolio : il wti guadagna lo 0,45% a 74,19 dollari al barile. Il brent è a 79,58 dollari (+0,47%). (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,10% a 76,41 dollari al barile. (quotidiano)

Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 142 punti base: il differenziale di rendimento dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi cede un punto base, a quota 142 punti, mentre il rendimento del Btp cede due punti al 3,769%. (ANSA). Prezzo del ...notizie.tiscali

La Norvegia prima firma gli impegni sul clima, poi apre la caccia a petrolio e gas: Nel 2023 gli operatori della piattaforma continentale norvegese hanno aperto 34 pozzi esplorativi, un dato in linea con quello degli ultimi anni, e sono state effettuate 14 scoperte di petrolio e gas: ...huffingtonpost

Su Rai 3 il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria: “petrolio”, lontano dai talk show ... L'impegno a ridurre CO2 e gas serra, apre nuove sfide per il nostro paese e per il mondo. Dall'idrogeno al fotovoltaico quali sono le soluzioni per curare il ...rai