Il Perugia Next Gen riprende la corsa Sylla-Lewis e i bianconeri vanno al tappeto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilriparte e lo fa di slancio spezzando l’incantesimo della JuventusGen in striscia positiva da dieci turni.in finale di primo tempo ea inizio ripresa, regalano alla squadra di Formisano un successo che consente di riaccendersi e continuare la caccia al terzo posto. Più che la Juve, in campo c’è il GrifoGen visti i protagonisti del match e chi ha atteso in panchina, con Agosti (2005) che fa il suo debutto dal primo minuto e Souare (2004) che subentra con personalità, al posto di Dell’Orco. Un successo meritato in una sfida che sin da subito si è incanalata non secondo previsioni. Già, perché ti aspetti un avversario spavaldo che preme e rischia, invece isi presentano al Curi accorti e poco spumeggianti. La gara si fa più tattica del ...

Juventus NG, Brambilla: "Ho poco da rimproverare ai ragazzi": Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, come si legge sul sito ufficiale bianconero, al termine della sconfitta di Perugia, ha dichiarato: "Ho poco da rimproverare ai ragazzi per questa ...tuttoc

Vicenza, doppio colpo alla Triestina. Il Cesena non si ferma: settima vittoria di fila: Nel Girone A il Mantova pareggia con il Novara ed è a +6 sul Padova secondo. Nel Girone B ok Carrarese e Perugia. Nel Girone C, aspettando la Juve Stabia capolista, solo un pari per Picerno e Avellino ...gazzetta

Perugia, Formisano: "Prestazione giusta e vittoria meritata": Alessandro Formisano, allenatore del Perugia, come si legge su calciogrifo.it, ha analizzato così il successo sulla Juventus Next Gen: "Prestazione giusta e vittoria meritata ...tuttoc