Il pediatra | Risparmiare sul cibo è un rischio ma si può | ecco come

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute) - L'inflazione morde e le famiglie italiane continuano a fronteggiare un 'caro spesa' che spinge a scelte condizionate dal portafoglio, non sempre sicure per la salute. "Se il costo del carrello aumenta, spesso si tende asui prodotti alimentari con ildi acquistare cibi da un lato meno sicuri, dall'altro più grassi e quindi alleati di sovrappeso e obesità". Lo spiega all'Adnkronos Salute ilItalo Farnetani, che suggerisce alcuni trucchi per contenere il conto in cassa senza compromettere il benessere e lo sviluppo dei bimbi. Perché è anche a tavola che si costruisce per loro un futuro sano, avverte il docente di pediatria dell'università Ludes-United Campus of Malta. "Nei bambini una corretta alimentazione è essenziale per una crescita armonica e in salute", premette il ...