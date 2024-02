Il Papa sta male | impegni annullati | la situazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La sala stampa vaticana ha comunicato cheFrancesco presenta lievi sintomi influenzali, ma senza febbre. Di conseguenza, per precauzione, sono state sospese le udienze previste per lunedì mattina. La notizia ha destato preoccupazione tra i fedeli di tutto il mondo, che si sono immediatamente uniti in preghiera per la pronta guarigione del Pontefice.Francesco, conosciuto per il suo impegno instancabile e il suo spirito di vicinanza alle persone, ha continuato a svolgere le sue attività con dedizione nonostante i sintomi. Udienze sospese per il rischio contagio La decisione di sospendere le udienze è stata presa con estrema prudenza, al fine di evitare il rischio di contagio e garantire la salute e il benessere del. È una misura che riflette l’attenzione e la cura che la Santa Sede riserva alla salute del suo ...