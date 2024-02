Il papà che educa gli altri uomini a riconoscere il carico mentale delle partner Ecco come

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Zachary Watson, content creator di Instagram, è diventato virale con la sua serie di video nei quali spiega aiilproprie. Con la sua pagina realzachthinkshare, l’uomo mostra tramite video in che modo iniziare a partecipare al lavoro invisibile di cura e di gestione della casa, che troppo spesso ricade ancora interamente sulle donne. In uno degli ultimi post, Watson ha parlato di un episodio successo di recente alla coppia, spiegando il suo contributo nel risolvere il problema. “Oggi mia moglie è andata di nuovo a Boston. Se n’è andata prima che nostra figlia si svegliasse”, ha esordito nel video virale. “Ieri è anche andata a prenderla anche all’asilo. Di solito si parla di cosa succede nel momento in cui si va a ...