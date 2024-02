Il papà che educa gli altri uomini a riconoscere il carico mentale delle partner Ecco come

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Zachary Watson, content creator di Instagram, è diventato virale con la sua serie di video nei quali spiega aiilproprie. Con la sua pagina realzachthinkshare, l’uomo mostra tramite video in che modo iniziare a partecipare al lavoro invisibile di cura e di gestione della casa, che troppo spesso ricade ancora interamente sulle donne. In alcuni dei post pubblicati sui suoi social Watson punta a fare esempi concreti di ciò che succede ancora spesso nelle famiglie, dove il padre si limita a essere attore passivo dell’zione e dell’organizzazionegiornate dei figli. In questo post, ad esempio, simula una situazione piuttosto frequente, in cui i padri non riescono o non vogliono ...