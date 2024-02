Il nuovo orologio Omega ha un quadrante che risale a 4 | 5 miliardi di anni fa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quando viene preparata una rassegna dei migliori orologi "da uomo", lo scopo principale è quello di mettere in evidenza i prodotti di maggiore impatto e di fascia alta, ambiti dai collezionisti più facoltosi. Questa volta, però, abbiamo deciso di ampliare un po' il raggio d'azione per dare spazio all'ampia gamma di nuovi segnatempo eccellenti e incredibilmente desiderabili che non richiedono l'accensione di un secondo mutuo per essere acquistati. Certo, nella lista sono presenti un paio di esemplari dal costo esorbitante, ma anche unda polso di un marchio che molti non hanno mai sentito nominare, data la sua mancanza di canali di distribuzione tradizionali. Questa azienda, Sinn, produce alcuni tra i migliori orologi da polso al mondo, e uno dei suoi nuovi subacquei costa meno di 3.000 euro. Riteniamo che si tratti di un segnatempo serio come il ...