Il Napoli un milione di anni fa vinse uno scudetto favoloso Condò

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilundifauno. Lo scrive Paolonel commento del lunedì su Repubblica. Politano e Simeone sprecano due chance cantate (occorre segnare, ricordate?), e in fondo al recupero Luvumbo non perdona un’incomprensibile astensione dal lavoro di Juan Jesus. Il pari è giusto anche se arriva nella maniera più tortuosa, fa riemergere del Cagliari il solo naso — ma è con quello che si respira — e placca il terzo tentativo di ripartenza del, che undifauno. C’è molta confusione nella squadra allenata ora da Calzona, com’è normale dopo un anno di continui cambi di direzione: per esempio ...

Ottimi risultati per Volotea , la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, nel 2023 presso l’aeroporto di Napoli – Capodichino. Il vettore ... (ildenaro)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si suddivide il ... (bubinoblog)

Nino D’Angelo: «Mi dissero di cantare le disgrazie e funzionò... Quando Napoli si bloccò per me mio padre chiese: ma tu chi sei»: All’inizio affrontò snobismi e discriminazioni. Un direttore di giornale gli disse: «Fenomeni come lei bisognerebbe reprimerli». Poi arrivò Goffredo Fofi: «La sua è la vera voce del sottoproletariato ...corriere

Parco Virgiliano, il rilancio flop a Napoli: «Altri due mesi di stop»: Il verde a Napoli dal mese prossimo sarà un autentico cantiere ... a iniziare da Scampìa con il parco Ciro Esposito investimento per 1 milione, il Gaetano Errico a Pianura, il San Gennaro alla Sanità ...ilmattino

Napoli, 40enne sorpreso con droga per un milione e mezzo di euro in casa: L'uomo, arrestato dalla Polizia di Napoli, aveva nascosto droga per oltre 1,5 milioni di euro e 4 pistole all'interno di alcuni borsoni.quotidianodelsud