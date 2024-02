Il Napoli e la legge di Murphy

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Se qualcosa può andar male, lo farà e se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile. Quando propongo un mio pensiero so che sarò accusato di incompetenza e superficialità, rischiando seriamente di non essere pubblicato. Ma poco importa se citando la cosiddetta “di” mi sbeffeggeranno. Degraderò il mio scritto a post di un social. Ma ieri sera un giornalista, in tv, ha squarciato il mio personale velo sulle cause dei malesseri del: “L’anno scorso si sono allineati i pianeti”. Ciro Troise, del Corriere del Mezzogiorno – ovviamente in disaccordo con tutti i presenti – in trasmissione a Canale 21, ha illustrato la sua teoria: nella stagione spallettiana che ha fruttato lo scudetto, una squadra buona ma normale è arrivata al titolo grazie, sì, all’allenatore, ma anche ad una congiuntura ...