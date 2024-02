Il Napoli che non sa più vincere…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sul pareggio del Napoli a Cagliari, Repubblica ha commentato: "La squadra partenopea non sa più vincere e non basta per ora nemmeno l'arrivo in panchina di Francesco Calzona, e così il club partenopeo sembra ormai infilato in un tunnel per ora senza uscita. Nonostante il gol di Victor Osimhen, in pieno recupero il black-out di Juan Jesus ha consentito a Luvumbo di mettere la firma sul pareggio in extremis, quando la vittoria sembrava ormai una pratica archiviata. E adesso la Champions appare lontanissima. A Calzona sono bastati cinque giorni di lavoro per farsi un'idea precisa sulla genesi della crisi azzurra. «I nostri problemi sono psicologici, c'è un blocco di cui dobbiamo liberarci». Molto più difficile è capire come riuscirci. La stagione con lo scudetto sta diventando un mortificante calvario".