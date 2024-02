Il mito di Berlusconi interista

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lo ha detto Galliani, quindi deve essere vero. L’ex “antennista” di, una vita da braccio destro senza mai mettere in discussione la leadership del suo Presidente con la P maiuscola, ha messo a tacere una volta per tutte quella che lui chiama una “leggenda metropolitana”. Il Sancho Panza del Cavaliere di Arcore ha fugato ogni dubbio: si trattava di un mulino a vento. Questa idea assurda, mostruosa, che Silviotifasse per l’Internazionale Milano. Nelle Memorie di Adriano G., la biografia con la lacrimuccia in cui ripercorre la storia di un umile Amministratore Delegato, sempre un passo indietro a Sua emittenza, Galliani decide di silenziare una voce che da anni rimbalza come una pallina matta. Per decenni la bugia è schizzata inarrestabile tra salotti bene popolati da invidiosi industriali meneghini, le tribune di San Siro ...