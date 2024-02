Il Milan chiede 100 milioni | la cessione adesso è possibile

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilè pronto finalmente a cedere una delle sue stelle, ma non intende fare sconti: la cifra richiesta è 100, o non se ne parla nemmeno. Non è nelle strategie deldi questi anni trattenere i giocatori che vogliono andarsene o che ricevono offerte molto consistenti dall’estero. È successo ai tempi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Milano 26 febbraio 2024 – Tentata rapina ieri sera, verso le 22.40, nel centro massaggi Angel in via Cenisio, zona Monumentale. Un uomo nordafricano, che non ... (ilgiorno)

Il Milan è pronto finalmente a cedere una delle sue stelle, ma non intende fare sconti: la cifra richiesta è 100 milioni , o non se ne parla nemmeno. Non è ... (serieanews)

Milano , 26 feb. (Adnkronos) – Trattori in piazza, oggi a Milano , per chiedere una svolta su Pac e Green deal e fatti concreti per tutela re l’ agricoltura ... (calcioweb.eu)

Midtjylland, malore per un ex compagno di Isaksen: è in terapia intensiva: Sono giorni di terrore e preghiera tra Svezia e Danimarca per la salute di Mats Kristoffer Olsson, calciatore del Midtjylland ed ex compagno dell'esterno della Lazio Guastv Isaksen, che ...lalaziosiamonoi

Lopetegui Milan, non tramonta l’idea: le NOVITÀ sulla panchina rossonera: Tra gli allenatori accostati al Milan in vista della prossima stagione c’è anche Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo continua ad essere uno dei candidati per la panchina rossonera del futuro. Secondo ...milannews24

Il Real scombina tutto, altro assalto al Milan: 100 milioni e firma: Il Milan dovrà difendersi, causa Real Madrid, dagli assalti per Leao e Theo Hernandez: i rossoneri fissano il prezzo ...calciomercato