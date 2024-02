Il Mesola passa di misura col penalty di Pittaluga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)1 valsanterno 2009 0: Calderoni, Lucci, Perini, Manari,, Telloli, Marandella (56’ Scarpa) , Casette, Allegrucci, Mangolini (81’ Durante), Leonardi (51’ Ferrari). All. Salvagno. VALSANTERNO 2009: Bracchetti, Valentini (73’ Castagnini), Cerasuolo, Franceschelli, Tosi (18’ Fabbri), Gallinucci, Adiba (67’ Simone), Pirazzoli (88’ Ferri), Tonini, Sciuto, Bali. All. Potepan. Arbitro: Leone (Fe). Ass. Colletta (Finale Emilia) e Gesmundo (Fe) Reti: 67’(R ) Ammoniti: Marandella, Sciuto, Leonardi. La formazione di Salvagno torna alla vittoria superando la terza in classifica, grazie ad un rigore, molto discusso, mirabilmente trasformato dallo specialista. Una tra molto maschia, tra due squadre desiderose di non perdere, molto più ricca di un gioco a ...