(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI – Il quarantenne bengalese accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dell'ex moglie connazionale di 28 anni èil 17 ottobre scorso dai giudici di Brescia anche sulla base “di una nuova scriminante, quella dell'adulterio, anche peggio rispetto a quella giuridicamente abominevole opzione paventata dall'accusa di una presunta quanto inesistente scriminante culturale”. Lo scrive l'avvocata Valentina Guerrisi, che assiste la donna, nel ricorso in appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia hanell'ottobre scorso l'imputato dopo le polemiche causate da una prima richiesta di assoluzione da parte del pm Antonio Bassolino che chiamava in causa “l'impianto culturale di origine” della coppia. Il ricorso letto dall'AGI contiene alcuni passaggi critici molto duri sulle motivazioni ...

Non è un paese per donne (che denunciano): Una donna che procede in tribunale contro un uomo per violenza domestica non riesce a trovare giustizia: Amelia con quattro denunce contro il marito fatte nel 2020 sta aspettando ancora la prima udien ...ansa

"Il marito violento è stato assolto perché lei era adultera": AGI – Il quarantenne bengalese accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie connazionale di 28 anni è stato assolto il 17 ottobre scorso dai giudici di Brescia anche ...agi

Uccise il padre violento con la madre, nuovo processo per Alessio Scalamandré: “Vanno considerate le provocazioni dell’uomo”: Le motivazioni della sentenza di Cassazione: il 31enne aveva subito una pena di 24 anni confermata in secondo grado e ora “vede” uno sconto; nuovo giudizio ...genova.repubblica