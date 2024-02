Il lusso ecosostenibile Le pellicce ecologiche da tessuti riciclati sono made in Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Non solo lana cardata, ma ancheecosostenibili, totalmentein. E’ questa un altro orizzonte che si è aperto nel distretto grazie all’esperienza decennale nel settore dell’abbigliamento di Barbra Cavallari, che dal 2019 ha fondato il suo brand BB Couture, affiancata dalla figlia 26enne Giulia Silvestri. Le lorohanno conquistato in pochi anni influencer e volti noti come Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino, Zoe Cristofoli, Chiara Biasi, Alice Bassi ("le ringraziamo perché ci hanno dato anche suggerimenti per crescere e migliorare"). Barbra e Giuliareduci dalle sfilate della Fashion Week di New York, dove il brand BB Couture è stato consacrato sulle passerelle della moda. Il pubblico americano è ...