Il Lebowski non si ferma più Vigor Rignano beffata al 90°

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel campionato di Eccellenza femminile continua la marcia della capolista Centro Storicoche batte per 4-0 il Firenze City e si ritrova sempre più solo alla guida della classifica. Colpo grosso dell’Audax Rufina che vince 3-1 sul campo delle Badesse, con reti di Corazzi, Aliaj e Meucci, conndo di essere squadra in crescita. Sfortunata lache ha disputato una buona gara, ma è stata sconfitta in casa 1-0 dal Sansovino, con rete di Bruci all’ultimo minuto di gioco. Il San Giuliano prevale per 2-1 sul Marginone, mentre i Blues Pietrasanta superano 1-0 il Csl Prato. In testa alla classifica il Centro Storicoa quota 31, segue il Pietrasanta a 28, terzo il Cel Prato a 24. In questa settimana l’attenzione del calcio femminile è rivolta alla Rappresentativa regionale ...