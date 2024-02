Il laboratorio sardo del tripopulismo | l’assenza di Fascina e il riformismo spiegato da un pupazzo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Questo è un estratto di “La linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi. Scrive Lorenzo De Cicco su Repubblica chedi Martaal congresso di Forza Italia, dopo le numerose assenze dal parlamento, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto che diversi deputati sabato, nei corridoi del Palacongressi dell’Eur, avrebbero suggerito la seguente rappresaglia: «Togliamole la giustificazione!» (Forza Italia ne ha due, ognuna delle quali, spiega De Cicco, consente «al deputato che marca visita di non subire una decurtazione in busta paga: 206 euro a seduta»). Il meno che si possa dire, a proposito di questa triste storia, è che un tempo i dirigenti di Forza Italia ...

