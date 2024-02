“Il gregge” il nuovo romanzo | felliniano | di Davide Grittani

Il futuro del petrolio è ancora molto incerto, fare molta attenzione: I continui alti e bassi non hanno affatto contribuito a fare chiarezza sugli scenari più probabili per i prezzi del greggio. Infatti, il futuro del petrolio è ancora molto incerto e bisogna fare molta ...proiezionidiborsa

Il ritorno dei CCCP. A Berlino suona l'ora felice della musica rock italiana: Suonano per se stessi, per il loro gregge, per la moda-punk, che non è Sessantotto, non è PCI, che non è politica, che non è filosovietismo. Il cantante grida Kabul e la valle del… Leggi ...informazione

La sfida disperata di Haley: restare in corsa contro Trump anche dopo la (probabile) sconfitta in South Carolina: I sondaggi la danno perdente con Trump, ma l’ex ambasciatrice non demorde e ha già dato le date dei comizi per il Super Tuesday. Vuole essere pronta a ...repubblica