Il governo regala i contributi per la badante agli anziani non autosufficienti Con un Isee così basso da non potersele permettere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Un intervento per l’emersione del lavoro domestico”. Il ministro del Lavoro Marina Calderone haintrodotto la nuova iniziativa per glinondelMeloni: l’esonero per due anni dal pagamento deiper le badanti assunte o stabilizzate tra il primo aprile 2024 e il 31 dicembre 2025. La misura, introdotta nel dl Pnrr, vale al massimo 3mila euro l’anno a persona ed è destinata ai soli ultraottantenni con invalidità accertata e relativo assegno di accompagnamento, che abbiano uninferiore ai 6000 euro. In pratica gli stessi 25milaai quali il mese scorso ilha deciso di attribuire per due anni un assegno di cura di 850 euro in aggiunta all’accompagnamento. Che però esiste già in altre forme ...