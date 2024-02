Il giorno in cui l’inferno è sceso su Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Uscirà il 1° marzo il nuovo libro del giornalista del Foglio Giulio Meotti, di cui anticipiamo in questa pagina alcuni passaggi. “Il Sabato Nero. La distruzione d’, i barbari e l’Europa” è il titolo (Lindau, 144 pagine, 14,50 euro). Il 7 ottobre 2023 è festa in. Si onora il Sabato di Simchat Torah, la gioia della Torah che segna la fine degli otto giorni di festività di Sukkot. Migliaia di razzi vengono lanciati contro le città israeliane di Sderot, Ashkelon, Tel Aviv e Gerusalemme. Superano il totale dei missili sparati in un anno da Gaza. Più di tremila terroristi islamici sono intanto già penetrati da Gaza attraverso 29 brecce nella barriera che circonda la Striscia, che hanno aperto con le ruspe e le motoseghe. Sotto il naso degli israeliani, Hamas aveva costruito una rete di tunnel per infiltrare terroristi in territorio ...