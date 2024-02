Il prezzo del gas chiude in calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi e all'andamento della stagione invernale. Ad Amsterdam le quotazioni ... (quotidiano)

Il gas naturale ha chiuso in rialzo sopra i 24 euro al MWh sul mercato Ttf di Amsterdam . I contratti future sul mese di marzo hanno guadagnato il 4,69% a 24,01 ... (quotidiano)

Il gas chiude in rialzo sopra i 24 euro al MWh ad Amsterdam: Il gas naturale ha chiuso in rialzo sopra i 24 euro al MWh sul mercato Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di marzo hanno guadagnato il 4,69% a 24,01 euro al MWh.quotidiano

Borsa: Europa chiude incolore, a Milano (-0,4%) nuovo exploit di Leonardo: il future aprile sul Wti sale dello 0,7% a 77 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent guadagna lo 0,4% a 81,95 dollari. In crescita del 4,7% a 24 euro al megawattora il prezzo del gas ...ilsole24ore

Volley: la Lube lotta senza la giusta cattiveria. Lo spareggio per il terzo posto va alla Gas Sales in tre set: La Cucine Lube Civitanova manca l’occasione casalinga per blindare il terzo posto nella classifica di Regular Season e perde una posizione. Nella 10ª giornata di ritorno gli uomini di Chicco Blengini ...viverecivitanova