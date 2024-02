Il flop in Sardegna agita il centrodestra | la Meloni teme l' effetto domino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I timori di unno ilora che si profila la sconfitta in, con il livello di tensione destinato a salire. Per analisi politiche più articolate, e i conseguenti processi interni, sarà necessario verificare il divario fra Alessandra Todde e Paolo Truzzu , il candidato voluto da Giorgiaa tutti i costi, ufficializzato poco più di un mese fa dopo un braccio...

Il dato più importante delle Elezioni regionali in Sardegna è il confronto tra i voti di lista e quelli per il candidato del centrodestra Paolo Truzzu. ... (open.online)

Elezioni in Sardegna, Giorgia…": Non sarà un risultato di rilievo nazionale, ma il segnale è inequivocabile. Per la prima volta da quando ha vinto le Politiche a settembre del 2022, la destra vede la sconfitta: oltretutto da un ...informazione

Fuori dai giochi in Sardegna, flop di Azione e Iv. Ma Calenda insiste: “La nostra strada non cambia”: In Abruzzo andremo insieme con tutto il centrosinistra, perché Luciano D’Amico è un candidato che ci piace. Ma in Sardegna non si è posto nessun dilemma. Ci è stato detto o la candidata 5 Stelle o ...repubblica

Si sardi chi può: Sardegna verso il campo largo e Truzzu rimane indietro: In Sardegna e a palazzo Chigi. L’ombra lunga di un lunedì ... Se Meloni ha sbagliato il candidato – ancora una volta verrebbe da dire – il flop di Salvini ha quasi del clamoroso: eppure il leader ...ilriformista