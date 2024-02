Il filo di Mattarella che lega insulti a manganelli – Notizie

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il richiamo di: contro glie gli eccessi Sergioesprime preoccupazione per l’inasprirsi dei toni politici e per l’uso eccessivo deidurante le manifestazioni. Il presidente invita a abbassare i toni e a distinguere tra dissenso legittimo e violenza. La situazione internazionale e le tensioni crescenti Le tensioni internazionali, come la L'articolo proviene da News Nosh.

La sinistra incensa il capo dello Stato ma non lo ascolta se difende Meloni: «Quelle parole da tatuare», è il titolo. De Gregorio sogna il colloquio tra un marziale Mattarella e un Piantedosi in versione cane bastonato. Poi frulla tutto nel mixer. Un filo nero in cui si ...ilgiornale

L’inchiesta sui manganelli, sfida a 4 in Sardegna. Le prime pagine: Le altre notizie della giornata: proteste contro i manganelli, proposta bipartisan per premierato, Zelensky avverte sui filo Putin, le elezioni Usa, asili nido gratis con aiuti locali, tregua in Medio ...policymakermag

Il filo di Mattarella che lega insulti a manganelli: C'è un filo logico, un disegno di prospettiva che guarda sempre al prossimo futuro e mai solo al contingente, nella preoccupazione di Sergio Mattarella.ansa