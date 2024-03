Il film candidato Oscar “Le filles d’Olfa” vince il Cesar Awards | conversazione con la stella tunisina Ichraq Matar

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Les” (Four Daughters) della regista, Kaouther Ben Hania, giàall’, ha vinto il premio come miglior documentario ai César, l’equivalente francese degli Academy. La cerimonia, che ha incoronato “Anatomy of a Fall” come miglior, si è svolta venerdì sera al Teatro Olympia di Parigi. La vittoria per ilgirato in Tunisia arriva nel bel mezzo della votazione finale per l’, che durerà fino alle 17:00 di domani. Nel ritirare il premio, Ben Hania, nata a Tunisi, ha rivolto la sua attenzione alla disastrosa situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. “Les” ha già vinto tre premi al Festival di Cannes ed è stato ...

Oscar 2024, Hollywood è un paese per vecchi: sono tanti i vegliardi in gara: Killers of the Flower Moon è in corsa per ben 10 statuette tra cui quella per il miglior film mentre Scorsese è il candidato alla regia finora più anziano.tg24.sky

Da Myazaki a Scorsese, tanti vegliardi agli Oscar: Non sara' necessariamente un posto per donne, come dimostrano le nomination per i premi 'co-ed', ma Hollywood continua a restare una citta' per vegliardi. (ANSA) ...ansa

Box Office USA: Dune Parte Due sotto i 35 milioni venerdì: L'esordio al Box Office USA di Dune Parte Due sta concentrando l'attenzione dei media, la domanda nasce spontanea: Quanto incasserà il film nel weekenduniversalmovies