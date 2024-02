Il duello a Fucecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)2 FRATRES PERIGNANO 2: Del Bino, Arapi (28’ st Re), Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti (40’ st Mhilli), Badalassi (15’ Agostini), Rigirozo(38’st Geniotal). All.Giorgetti. FRATRES PERIGNANO: Colucci, Acosta, Scremin (40’ st Porcellini), Arvia (37’ st Freschi), Mancini, Petri, Pennini (16’ st Taraj), Zefi, Rosi, Ficarra, Sciapi. All.Colombini. Arbitro: .Mauro di Pistoia. Marcatori: al 25’ pt Ficarra, 26’ pt Lotti, 12’st Andreotti (R), 13’st Sciapi.– Un pareggio che muove le classifiche di entrambe le squadre ma che non dà una svolta significativa alla voglia di ripresa chiesta alla vigilia. In particolare i Fratres Perignano erano chiamati a far vedere che hanno la capacità di ritornare nel gruppo delle pretendenti ai play off finali. Il pareggio è buono, inverte la ...