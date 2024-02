Il dolore del pescatore | “Non sono riuscito a salvarli”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (dall'inviata Elvira Terranova) - Piange, Vincenzo Luciano. Non riesce a trattenere le lacrime, mentre getta in acqua la corona di fiori per ricordare le 94 vittime della strage di Cutro.le 4.30 del mattino. L'ora in cui l'imbarcazione 'Summer Love', con a bordo 180 migranti si schianta contro una secca a pochi metri dalla