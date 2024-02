Il dolore del pescatore | “Non sono riuscito a salvarli”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Steccato di Cutro, 26 feb. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Piange, Vincenzo Luciano. Non riesce a trattenere le lacrime, mentre getta in acqua la corona di fiori per ricordare le 94 vittime della strage di Cutro.le 4.30 del mattino. L’ora in cui l’imbarcazione ‘Summer Love’, con a bordo 180 migranti si schianta contro una secca a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. E Vincenzo Luciano ha voluto essere qui, a quest’ora. Con lui c’è anche una signora che grida per il. Ha perso nel naufragio il marito e due figli. “E’ stato il momento più brutto – dice ilall’Adnkronos – In quel momento ho pensato a tante cose, agli occhi di quei bambini. Ho visto la mamma che piangeva per avere perso il marito e due figli. Io quella mamma me la ricordo benissimo, quella mattina. Gridava perché cercava ...