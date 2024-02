Il disgustoso antisemitismo delle piazze italiane pro Hamas

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le manifestazioni per la distruzione di Israele e per la caccia all’ebreo lungo tutto il globo terracqueo – questo erano, nient’altro che questo, le sfilate dei giorni scorsi “per la pace in Palestina” – non rappresentano lo sgradevole ma inevitabile scotto che una democrazia deve pagare per continuare a essere sé stessa: rappresentano invece la prova della corruzione di quella democrazia, l’involuzione che la riduce al guscio di sterili precetti civili e patetiche ambizioni costituzionali che ammanta il gheriglio ormai completamente marcio del Paese com’è davvero. E non si dica che si tratta di una parte brutta, ma infertile e appunto non rappresentativa, della nostra società. Perché quel che è risuonato nellefilo terroriste non è finito, il giorno dopo, su prime pagine di condanna presso la stampa democratica della Repubblica democratica fondata sulla ...