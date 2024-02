Il disastro del treno 8017 | 80 anni dalla tragedia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildel: Lasenza tempo che segnò il più oscuro capitolo della storia ferroviaria italiana Era la notte tra il 2 e il 3 marzo del 1944, un periodo cupo segnatoseconda guerra mondiale, quando il dispaccio telegrafico trasmesso alla stazione di Potenza Inferiore annunciò un evento che avrebbe segnato indelebilmente la storia ferroviaria italiana: il, fermo in linea tra Balvano e Bella Muro per insufficienza di forza trazione, attendeva soccorso. Quel che seguì fu un incubo. L’, con il suo carico di viaggiatori stipati nei vagoni merci, si fermò nella galleria ‘delle Armi’, tra le stazioni di Balvano e Bella Muro, in Basilicata. Il fumo delle locomotive a carbone che trainavano il pesante convoglio ...