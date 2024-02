Il Digitale Gentile fa crescere il team di Flowerista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) CRESCE ildie crea nuove opportunità di impiego. L’azienda è un ecosistema aperto che si occupa di digital marketing, business strategy, orientamento di carriera e formazione con la mission di valorizzare e fari brand in modo sostenibile, offrendo anche opportunità di visibilità e networking e accompagnando le persone in ogni momento della loro vita professionale. Con un’attenzione particolare alle nuove forme di lavoro e alla sostenibilità di esso sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello ambientale, sociale e psico-fisico, la startup innovativa nata ad aprile 2022 ha chiuso il 2023 con un +290% di fatturato. La founder Sara Malaguti, imprenditriceed ex borsista classe 1984, commenta: "Il 2023 è stato perun ...

