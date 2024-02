Il delitto di via dei Prefetti | il cold case di Elisabetta Di Leonardo | ammazzata “dal potere” con sette coltellate al petto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “E se certi fatti lasciassero tracce? L’eco di un dolore. L’odore di una morte violenta. L’ultimo bagliore di una vita che si spegne. E se qualcuno avesse il dono ancestrale di cogliere queste tracce e di leggerle percependole come visioni?” Non sono domande facili quelle che si fa Alberto all’alba dei suoi 60 anni, protagonista di “I giorni sono sempre più brevi”, l’ultimo romanzo dello scrittore e giornalista di inchiesta Igor Patruno pubblicato con Fausto Lupetti editore. A porgliele sono grandi pensatori come Nietzsche, Eraclito e Descartes che trovano voce nelle riflessioni di chi vive ai margini: quelle di un clochard che dorme sotto i portici di una Roma deserta. Non è il tempo lineare e schematico delle lancette quello lungo cui scorre la vita del protagonista che balza lungo flashback continui da un martedì grasso del ’78 in via del Corso a Roma al concerto dei Clash in Piazza ...