Il Cremlino nega di aver esercitato pressioni sulla madre di Navalny

Il corpo di Alexei Navalny non sarà restituito alla famiglia per almeno altri 14 giorni . È quanto avrebbero detto gli investigatori russo alla madre del ... (open.online)

Cremlino, ‘assurde accuse di pressioni su madre di Navalny’: (ANSA) – MOSCA, 26 FEB – Le accuse rivolte dalla famiglia di Alexei Navalny al Cremlino di avere fatto pressioni sulla madre dell’oppositore deceduto sono "assurde", ha affermato oggi il portavoce, ...espansionetv

Monumenti di Mosca: i 6 più importanti: Quando si parla di monumenti di Mosca, non si può non partire dal Cremlino. L’antica fortezza medievale è ormai famosa in tutto il mondo, oltre che per la sua storia, per essere la residenza del ...eroicafenice

Joe Biden insulta Vladimir Putin: "Un pazzo figlio di p...". Replica del Cremlino: "Modi da cowboy di Hollywood": Durante un evento in California il presidente degli Stati Uniti ha usato il termine "crazy sob" per apostrofare il leader russo, definito in passato anche "macellaio" e "criminale di guerra" ...today