Il Corvo | il ricordo di Brandon Lee

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In vista dell’arrivo del remake de Il, abbiamo pensato di parlare nuovamente del film. Ilè l’ultimodiLee che ci è rimasto, l’ultima opera in cui ha recitato e in cui è tragicamente deceduto durante le riprese Parlare di questo film sarà un’impresa difficile, specie per i parallelismi che si sono creati tra il personaggio di Eric Draven e l’attore che l’ha interpretato,Lee. La sua morte è una delle più tristi della storia del cinema, specie perché ha subito la stessa sorte del padre Bruce Lee, anche lui morto in giovane età, a soli 33 anni. Quella che girava attorno alla famiglia Lee era una vera e propria maledizione, infatti alcuni l’hanno nominata la maledizione del drago. Sapendo che presto arriverà il remake del primo film, vogliamo parlare de Il ...