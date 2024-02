Il coreografo di Annalisa sbotta contro Joey e Rina

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cristiano Malgioglio a sua insaputa è riuscito a far litigareDi Stefano con Simone Baroni, ovvero ildi TikTok che fa i balletti virali sulle hit die quello ufficiale che cura per la cantante i video e i tour. Tutto è nato durante l’ultima puntata di Tale & Quale Show nel momento dei giudizi a Lidia Schillaci, che aveva imitato propriosulle note di Sinceramente. “Lo sapete che ildiè di Ramacca si chiamaDi Stefano?“, ha chiesto Loretta Goggi: “No non lo conosco non so chi sia“, la risposta di Cristiano Malgioglio. Una risposta che non è affatto piaciuta aDi Stefano che su Instagram ha così risposto: “Ieri sera in prima serata su Rai1 è andato in onda questo. Che bella cosa vedere ...