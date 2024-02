Il compleanno di Gigi D’Alessio insieme ai cinque figli | “Ecco il mio patrimonio”

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha spento 57 candeline. Per l’occasione, il cantante napoletano ha riunito tutti e 5 i suoi, avuti da tre compagne diverse, per una festicciola casalinga: “il mio”, ha scritto il cantante a corredo di una foto Instagram nella quale i sei appaiono tuttie sorridenti davanti alla torta di. Il cantante napoletano è papà di Claudio, Ilaria e Luca, avuti rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003 dall’ex moglie, Carmela Barbato. Mentre il primo è imprenditore nel mondo del wellness e la seconda si è laureata in scienze politiche, il più giovane dei tre ha voluto seguire le orme del papà, presentandosi con lo pseudonimo LDA all’edizione 2021-2022 del talent Amici. Oltre a loro c’è Andrea, avuto nel 2010 dalla ...

Gigi D’Alessio ha spento 57 candeline. Per l’occasione, il cantante napoletano ha riunito tutti e 5 i suoi figli , avuti da tre compagne diverse, per una ... (diredonna)

Gigi D'Alessio con la giovane compagna Denise incinta sul red carpet: sesto figlio in arrivo per il cantante, foto del pancione: Gigi D'Alessio con la giovane compagna Denise incinta sul red carpet: sesto figlio in arrivo per il cantante, foto del pancione ...gossip

Gigi D’Alessio: al compleanno con i figli, non manca LDA/ Il messaggio di auguri: Così come si evince dai post autocelebrativi andati virali nel web, da lui condivisi in risposta all’affetto generale ricevuto nel giorno del suo compleanno, Gigi D’Alessio viene inondato di messaggi ...ilsussidiario

Gigi D’Alessio festeggia il compleanno con i 5 figli: "Ecco il mio patrimonio": Gigi D’Alessio ha raggiunto i 57 anni di età, ed in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno, ha riunito tutti i suoi figli per uno scatto di famiglia. Il cantante, nato a Napoli il 24 Febbraio ...news.fidelityhouse.eu