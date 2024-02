(Di lunedì 26 febbraio 2024) La Cassazione ha assolto una donna che era statata in primo grado e in appello per. Secondo i giudici, non avrebbe dovuto essere sentita come testimone in quanto "temeva per la libertà del".

Pavia, ha picchiato la compagna fino alla tortura: c’è anche un episodio di waterboarding: PAVIA. Litigi continui e violenze quotidiane in due anni di fidanzamento: nel lungo elenco di episodi denunciati da una donna di 46 anni, maestra d’asilo, c’è perfino un caso di waterboarding, una ...laprovinciapavese.gelocal

Il compagno la picchia, ma lei mente in Tribunale per aiutarlo: annullata la condanna per falsa testimonianza: Una donna era stata condannata in primo grado e in appello per falsa testimonianza. Sua madre aveva denunciato il suo compagno raccontando le violenze fisiche che la ragazza subiva da lui. La vittima, ...fanpage

Monte Compatri, maltrattamenti in famiglia e droga in casa: 55enne arrestato dopo l’ultima lite con la compagna: Monte Compatri (Roma), 25 febbraio 2024 – Arrestato dopo l’ultima lite scoppiata nella notte contro la compagna, uno scontro avvenuto in un’abitazione di Monte Compatri che ha allarmato i vicini che ...quotidiano