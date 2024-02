Il commento Lo Spezia ora è vivo e lotta per i suoi tifosi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Benedetti In dieci contro undici per più di metà partita, lofa quello che può, ma alla fine riesce a portare a casa un punto importantissimo da Modena. Al Braglia, neanche un mese fa, la capolista Parma aveva preso tre gol. Molti meriti del quinto risultato utile consecutivo li ha Zoet, autore di quattro parate eccezionali. Se il portiere aquilotto manterrà questo stato di forma, la salvezza non è una chimera. Viene da chiedersi come sarebbe finita la partita a parità di uomini, visto che nel primo tempo a parte il miracolo di Zoet su Gliozzi, è stato loa sfiorare il vantaggio colpendo due traverse in pochi secondi, nello stesso punto, con Salvatore Esposito e Nagy. Sulla gestione dei cartellini dell’arbitro Rutella, ci rimette Gelashvili che prende due gialli in 8’, esagerato il primo. Con loin dieci, lo ...

