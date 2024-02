Il caso Assange visto dagli Usa | un attacco alla libertà d’informazione?

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il 20 e il 21 febbraio si è tenuta l’udienza dell’Alta Corte di Londra chiamata a decidere in via definitiva sull’estradizione di Julian, fondatore e attivista di WikiLeaks, accusato dal governo americano di spionaggio e cospirazione contro la sicurezza nazionale a seguito della pubblicazione di documenti governativi top secret riguardanti crimini di guerra commessi InsideOver.

La democrazia in gioco nel verdetto su Assange: Hanno partecipato la giornalista Stefania Maurizi e Alessandro Di Battista, attualmente in scena con un monologo su Assange. La discussione è stata moderata dal giornalista responsabile degli esteri ...informazione

Nel verdetto su Assange è in gioco la democrazia: In gioco non c’è soltanto la libertà di un giornalista, Juliane Assange, fondatore di WikiLeaks, che ha consentito ai cittadini di tutto il mondo di essere informati sui crimini commessi in Iraq e in ...articolo21

Il caso Assange: rivedi la diretta con Stefania Maurizi, Alessandro Di Battista e Gianni Rosini: Il caso Julian Assange e l’appello contro la richiesta Usa di estradizione. Il silenzio dei media italiani che hanno quasi ignorato la vicenda del fondatore di Wikileaks. Ne hanno parlato in una diret ...ilfattoquotidiano