(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un manicomio, il furbo e la Sardegna. Il furbo è Giuseppe, il presidente. Sono le 16.24 e l’isola potrebbe averla vinta tanto il centrodestra con Truzzu, quanto il centrosinist...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il cannonau di Conte. Si prende la scena e pure la fascia di federatore: Si scatena, prende l'aereo e lo fa sapere per primo, vola a Cagliari "comunque vada". In Piemonte e Basilicata non ha ancora chiuso l'accordo con il Pd. Intanto incassa la ribalta ...ilfoglio