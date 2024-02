IL CALENDARIO Serie A ed Europa | tour de force per le due squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È un ciclo di ferro quello che attende Milan e Atalanta nelle prossime tre settimane fino alla sosta per le nazioni in programma nella penultima settimana di marzo. Cinque gare per i rossoneri in 21 giorni, addirittura sei partite per i nerazzurri bergamaschi. Il Diavolo venerdì sera alle 20.45 sarà di nuovo in campo per un match ad alta tensione agonistica all’Olimpico di Roma in casa della Lazio, poi giovedì 7 alle 21 la partita al Meazza contro lo Slavia, gara d’andata del doppio confronto degli ottavi diLeague con i cechi, con il ritorno giovedì 14 a Praga alle 18,45. In mezzo domenica 10 il turno casalingo pomeridiano alle 15 contro l’Empoli, quindi a chiudere ildeil 17 la trasferta, sempre sentita, al Bentegodi dal Verona ancora alle 15. La Dea dopodomani sarà di nuovo di scena al Meazza, per la seconda ...