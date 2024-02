Il Brescia perde il portiere Andrenacci Toccherà ad Avella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il prossimo avversario sarà unreduce dallo 0-0 contro la Reggiana. I lombardi, al di là dell’attuale posizione di classifica, non stanno vivendo un momento esaltante. La vittoria manca da 3 giornate. Dopo il turno di squalifica scontato le Rondinelle vedranno il ritorno in panchina di Maran. Le preoccupazioni però sono legate altitolareche nel corso dell’ultima gara è stato costretto a lasciare anzitempo il campo per infortunio. Anche contro il Picchio difendere i pali spetterà ad. "Si parla di un trauma contusivo alla spalla – commenta il vice allenatore Maraner –, dovremo valutarlo nei prossimi giorni. Non era facile subentrare in una partita così e in un clima del genere. È stato bravo a farsi trovare pronto". Il 23enne napoletano ha saputo rispondere presente all’inattesa ...