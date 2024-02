Il Bello e il Sacro | a Napoli tornano gli dei e i devoti del Santuario di San Casciano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) di Fiorella Franchini “L’esperienza delè indissolubilmente legata allo sforzo fatto dall’uomo per costruire un mondo che abbia un senso” affermava Mircea Eliade, storico delle religioni, ed è questa percezione che si ritrova nell’esposizione “Gli dei ri. I Bronzi di San” ospitata nelle sale nuove del Mann fino al 30 giugno. In mostra statue e offerte votive ritrovate nell’estate 2022 e nel 2023 tra il fango deltermale etrusco e romano del Bagno Grande di San, in provincia di Siena, e parzialmente destinate alla visione del pubblico, dopo una prima catalogazione e un attento restauro. Gli scavi intrapresi dal 2019 e promossi dall’Amministrazione comunale hanno portato alla luce, proprio presso una delle sorgenti disseminate nel territorio, un edificio ...