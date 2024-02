Il bello della nuova boutique di Ferragamo a Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel cuore pulsante di, durante l’ultima Fashion Week,ha inaugurato ladi Monte Napoleone, completamente rinnovata. Un nuovo spazio dedicato alle collezioni donna pensato come un omaggio al Made in Italy. Dove innovazione, design e abilità manifatturiera trovano casa in un ambiente lussuoso e intimo al contempo. Un contenitore storico che fa da display ai capi e agli accessorimaison, insieme a opere d’arte e di design di unagenerazione di creativi e a prodotti esclusivi non acquistabili in nessun altro punto vendita. Come la nuovissima Hug Bag in nero e giallo, una proposta in edizione speciale per il negozio meneghino. La...