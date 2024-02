IceLab protagonista al Gala Lights for U insieme a Carolina Kostner e Ilia Malinin

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella splendida cornice del Palavela di Torino, sede delle Olimpiadi invernali del 2006, sabato 24 febbraio si è svolto ilfor U per presentare i Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno sempre nella capitale piemontese nel gennaio 2025. Presentato con i pattinatori della compagnia di Ghiaccio Spettacolo, ilha visto protagonisti atleti di livello nazionale ed internazionale con particolare menzione dell’acrobata Philip Warren che con la sua grande energia e forza ha deliziato il pubblico con una serie successiva di salti mortali indietro (Back Flip). Non potevano mancare alcuni atleti che pattinano sulle piste gestite dall’di Bergamo: Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (campioni italiani in carica) hanno infiammato gli oltre ottomila presenti sugli spalti, con un’esibizione dall’alto ...